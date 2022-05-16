Военкор Татарский: "Очередная партия боевиков с "Азовстали" выйдет в 17:30"

Наконец-то националисты, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, поняли, что мировому сообществу плевать на их судьбы.

Сегодня, 16 мая, они начали сдаваться. Утром первая группа в 9 человек вышла без оружия и с белыми флагами.

А очередные пленные с меткомбината должны выйти на участке батальона "Восток" в 17:30.

"Таков результат предварительных договорённостей", — сообщает военный корреспондент Владлен Татарский.

Напомним, что кроме военнослужащих ВСУ и националистов батальона "Азов"*, в катакомбах завода находятся и наёмники из стран НАТО. Особый интерес представляет сдача в плен именно этих высокопоставленных офицерских чинов, которые прибыли в Мариуполь не только руководить, но и истреблять мирное население.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.