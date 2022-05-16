Песков дал разъяснение по поводу приказа Путина насчёт "Азовстали"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал пояснение журналистам относительно приказа, отданного лидером государства в отношении украинских боевиков на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Ранее глава РФ Владимир Путин распорядился отменить запланированный штурм предприятия "Азовсталь", отдав соответствующий приказ министру обороны Сергею Шойгу. После этого российская сторона предложила сложить оружие и сдаться засевшим на заводе боевикам, сообщив, что в этом случае сдавшимся гарантируется жизнь и оказание необходимой медпомощи.

По словам Пескова, в основе приказа лежало желание сохранить жизни военных.

"Безусловно, приказ был отдан, исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин", — сказал Песков в ходе традиционного брифинга для представителей прессы.

Ранее 16 мая стало известно, что с территории "Азовстали" вышла группа из десяти украинских боевиков, державшая белый флаг.