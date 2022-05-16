Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал пояснение журналистам относительно приказа, отданного лидером государства в отношении украинских боевиков на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Ранее глава РФ Владимир Путин распорядился отменить запланированный штурм предприятия "Азовсталь", отдав соответствующий приказ министру обороны Сергею Шойгу. После этого российская сторона предложила сложить оружие и сдаться засевшим на заводе боевикам, сообщив, что в этом случае сдавшимся гарантируется жизнь и оказание необходимой медпомощи.
По словам Пескова, в основе приказа лежало желание сохранить жизни военных.
"Безусловно, приказ был отдан, исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин", — сказал Песков в ходе традиционного брифинга для представителей прессы.
Ранее 16 мая стало известно, что с территории "Азовстали" вышла группа из десяти украинских боевиков, державшая белый флаг.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.