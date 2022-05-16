Кедми: Россия вернёт Британию в каменный век за 10 минут даже без ядерного удара

Россия обладает таким военным потенциалом, который быстро и эффективно ответит на возможную агрессию Британии и иных стран НАТО.

Об этом сообщает известный военный эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

По его словам, РФ за 10 минут может вернуть англичан в каменный век.

Он напомнил, что Лондон постоянно устраивает провокации против Москвы. Такие выходки говорят об агрессивных геополитических планах британцев.

Но Кремль способен эффективно ответить на эти провокации без всякого ядерного удара.

Российская армия имеет достаточный военный потенциал, чтобы быстро и эффективно нейтрализовать британскую стратегическую инфраструктуру. Для этих мер будет достаточно одной подводной лодки с гиперзвуковыми ракетами, уверен эксперт.

"Достаточно одного или полутора залпов многоцелевой подлодки с "Цирконами", и порядка 50–60 электростанций Великобритании через 10 минут перестанут существовать. И вся Британия вернется в каменный век. За 10 минут", — подчёркивает Кедми.

Такой ответ ВС РФ максимально быстро вразумит Лондон. Британия будет вынуждена признать поражение и откажется от русофобии.