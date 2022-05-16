Синегубов: боевики ВСУ вышли к российской границе в Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинские войска вышли на границу с Россией. В своём Телеграм-канале он отметил, что подразделения 227-го батальона 127-й бригады так называемой территориальной обороны вышли на российско-украинскую границу в Харьковской области. Военные записали видеообращение, в котором доложили о своих "успехах" главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

"Мы дошли, господин президент. Мы на границе!" — заявили бравые теробороновцы.

Эксперты "Военного обозрения" подчёркивают, что на севере Харьковской области российских войск нет. Регион считается "серой зоной", и на эту территорию может пройти любой желающий. Однако Киев по-прежнему выдаёт манёвры своих силовиков в качестве "подвигов", скрывая реальное положение дел.