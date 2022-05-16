Корреспондент телеканала "Звезда" Станислав Иващенко показал организацию гуманитарного коридора для раненых боевиков с "Азовстали" в Мариуполе.
Бандеровцев отправляют на территорию госпиталя в ДНР в город Новоазовск.
Напомним, неонацисты и ВСУшники были заблокированы в подземелье завода.
"Ранним утром, если сказать точнее — с четырех часов, открылся коридор для выхода вооруженных формирований Украины из подземелья "Азовстали". Для них на промзоне в Мариуполе сегодня был объявлен режим тишины", — сообщает Иващенко.
Находящийся на окраине меткомбината корреспондент рассказывает, что гуманитарный коридор проходит по расчищенному и просматриваемому пути для автоколонны — там, где нет укрытий, где могли бы спрятаться снайперы противника.
В настоящее время в районе завода введен режим тишины, катакомбы не штурмуют. Засевшим внутри боевикам дают возможность сдаться.
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