"Звезда" показала организацию коридора для украинских раненых с "Азовстали"

Корреспондент телеканала "Звезда" Станислав Иващенко показал организацию гуманитарного коридора для раненых боевиков с "Азовстали" в Мариуполе.

Бандеровцев отправляют на территорию госпиталя в ДНР в город Новоазовск.

Напомним, неонацисты и ВСУшники были заблокированы в подземелье завода.

"Ранним утром, если сказать точнее — с четырех часов, открылся коридор для выхода вооруженных формирований Украины из подземелья "Азовстали". Для них на промзоне в Мариуполе сегодня был объявлен режим тишины", — сообщает Иващенко.

Находящийся на окраине меткомбината корреспондент рассказывает, что гуманитарный коридор проходит по расчищенному и просматриваемому пути для автоколонны — там, где нет укрытий, где могли бы спрятаться снайперы противника.

В настоящее время в районе завода введен режим тишины, катакомбы не штурмуют. Засевшим внутри боевикам дают возможность сдаться.