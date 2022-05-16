СБУ подорвала аммиачную селитру в районе Мазановки в ДНР

В районе села Мазановка (ДНР) Служба безопасности Украины подорвала фугас с одной тонной аммиачной селитры, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что СБУ продолжает совершать провокации, чтобы обвинить армию России в использовании химического оружия. Днём 16 мая на ферме, расположенной неподалёку от села Мазановка, украинские спецслужбы подорвали фугас, усиленный "накладкой до одной тонны аммиачной селитры".

По данным Минобороны, подрыв селитры привёл к образованию километрового ядовитого облака, которое переместилось в сторону Краматорска.

В министерстве напомнили, что аналогичную провокацию сотрудники СБУ устроили в районе села Долгенькое Харьковской области, чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в применении отравляющих веществ. Тогда украинские спецслужбы подорвали цистерну с аммиачной селитрой.