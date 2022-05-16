В районе села Мазановка (ДНР) Служба безопасности Украины подорвала фугас с одной тонной аммиачной селитры, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве сообщили, что СБУ продолжает совершать провокации, чтобы обвинить армию России в использовании химического оружия. Днём 16 мая на ферме, расположенной неподалёку от села Мазановка, украинские спецслужбы подорвали фугас, усиленный "накладкой до одной тонны аммиачной селитры".
По данным Минобороны, подрыв селитры привёл к образованию километрового ядовитого облака, которое переместилось в сторону Краматорска.
В министерстве напомнили, что аналогичную провокацию сотрудники СБУ устроили в районе села Долгенькое Харьковской области, чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в применении отравляющих веществ. Тогда украинские спецслужбы подорвали цистерну с аммиачной селитрой.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.