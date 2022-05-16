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Автор Игорь Рябов

Military Watch назвал пять самых опасных истребителей для авиации США

Силовые структуры

Журнал Military Watch перечислил пять боевых самолётов, которые представляют наибольшую угрозу для авиации США. В этом списке представлены два истребителя Воздушно-космических сил РФ.

Military Watch назвал пять самых опасных истребителей для авиации США

J-20

Составитель рейтинга поставил на первое место китайский истребитель пятого поколения J-20, который на сегодняшний день является одной из самых боеспособных воздушных машин. Однако главный его минус — устаревшая авионика.

МиГ-31БМ/БСМ

В своё время МиГ-31 на два десятилетия опередил западные аналоги, напомнил автор статьи. Современные модернизированные версии МиГ-31 оснащены уникальными бортовыми радиолокационными станциями "Заслон-М" и эффективными ракетами Р-37М, способными развивать скорость до 6 Мах и поражать цели на расстоянии 400 километров.

J-16

Китай принял этот истребитель на вооружение в 2014 году. J-16 представляет собой модернизированную версию российского Су-27. Китайский истребитель взял всё лучшее от самолёта ВКС РФ. Малозаметный J-16 выполнен из композитных материалов и оснащён ракетами класса "воздух-воздух" PL-15 и PL-10

J-10C

Китайский истребитель поколения 4++ легче, чем J-20 и J-16, но имеет ту же авионику и ракеты, что и у старших моделей.

Су-35

Преимущества российского истребителя — дальность полёта, манёвренность и тройной радар. Су-35 создавался для борьбы с истребителями-невидимками ВВС США. В скором времени он получит новые ракеты Р-37М и К-77М.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша китай
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