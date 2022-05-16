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Первый канал: "На "Азовстали" остаются беременные военнослужащие-женщины"
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Автор Елена Былкина

Первый канал: "На "Азовстали" остаются беременные военнослужащие-женщины"

Силовые структуры

Корреспондент Первого канала сообщает, что на заводе "Азовсталь" находится более двух тысяч человек, среди которых есть беременные женщины, состоящие на службе ВСУ.

Сотрудник федерального российского канала рассказал, что работа по вывозу украинских военных с "Азовстали" возобновится в четыре часа утра.

Сообщается, что на заводе остаётся 2227 человек, среди которых — беременные военнослужащие-женщины.

Сегодня, по словам корреспондента Первого канала, военнопленных вывезли в медицинские учреждения. Сейчас они находятся под охраной в больнице Новоазовска, часть раненых отправили в Еленовку.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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