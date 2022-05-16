Владимир Зеленский признал капитуляцию боевиков с "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский признал капитуляцию боевиков "Азова"* с металлургического завода "Азовсталь".

В целом о ситуации на "Азовстали" Зеленский сказал мало — вложился менее чем в минуту. Дальше пошел по международной повестке. И ей посвятил большую часть своего видео.

"Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных — Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", — заявил Зеленский.

По всей вероятности, методичка по ситуации ещё не написана в Киеве и Вашингтоне.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.