Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв" в распоряжение Министерства обороны России. Согласно информации, священнослужители освятили машины и колонна отправилась к военным под "Прощание славянки".
Как подчеркнули в заявлении Уралвагонзавода, "Прорыв" на сегодняшний день самые совершенные бронемашины в семействе Т-90 и более приспособлен к условиям современного боя. Кроме того, на заводе отметили, что главная особенность Т-90М — передача данных другим танкам в режиме реального времени.
"На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес Министерства обороны РФ", — сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода.
Перед отправкой танков военным, машины не только освятили, но и вложили в кабины рисунки и письма от детей танкостроителей, адресованные российским солдатам.
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