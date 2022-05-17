EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Войска РФ получили эшелон новейших танков Т-90М под "Прощание славянки"

Силовые структуры

Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв" в распоряжение Министерства обороны России. Согласно информации, священнослужители освятили машины и колонна отправилась к военным под "Прощание славянки".

Войска РФ получили эшелон новейших танков Т-90М под "Прощание славянки"

Как подчеркнули в заявлении Уралвагонзавода, "Прорыв" на сегодняшний день самые совершенные бронемашины в семействе Т-90 и более приспособлен к условиям современного боя. Кроме того, на заводе отметили, что главная особенность Т-90М — передача данных другим танкам в режиме реального времени.

"На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес Министерства обороны РФ", — сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода.

Перед отправкой танков военным, машины не только освятили, но и вложили в кабины рисунки и письма от детей танкостроителей, адресованные российским солдатам.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Глава МИД Канады: Запад должен "освободить украинскую пшеницу"
Лукьянов: нейтральная Швейцария рассматривает варианты сотрудничества с НАТО
Кива: сдача в плен боевиков с "Азовстали" — начало краха режима Зеленского
Войска РФ получили эшелон новейших танков Т-90М под "Прощание славянки"
Американцам грозит "Армагеддон" из-за украинской политики Байдена
Байден: США и Греция вместе противостоят России в ситуации вокруг Украины
Боррель: ЕС не может договориться о шестом пакете санкций и эмбарго против РФ
Депутат Госдумы обвинил Запад в разжигании цветных революций по всему миру
Зеленский: военные с "Азовстали" нужны Украине живыми
Безпалько: Украина прекратит огонь только при военном поражении или смене власти
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Силовые структуры
Ходарёнок: "фейерверк" над "Азовсталью" стал результатом применения РСЗО "Град"
Ирина Шлионская Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах Ирина Шлионская Людмила Черткова Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно Людмила Черткова Любовь Степушова Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана Любовь Степушова
Силовые структуры
WarGonzo: под Авдеевкой уничтожена рота бойцов ВСУ
Силовые структуры
Синегубов: боевики ВСУ вышли к российской границе в Харьковской области
Минобороны Украины: "Путин не даёт согласия на эвакуацию с "Азовстали"
Силовые структуры
Минобороны Украины: "Путин не даёт согласия на эвакуацию с "Азовстали"
Последние материалы
Депутат Госдумы обвинил Запад в разжигании цветных революций по всему миру
Зеленский: военные с "Азовстали" нужны Украине живыми
Безпалько: Украина прекратит огонь только при военном поражении или смене власти
Эксперт: за инфляцию в США несут ответственность все американские президенты
Шольц заявил, что Россия не должна выйти победителем из конфликта вокруг Украины
Украинский танцор Женя Кот обвинил хореографа Татьяну Денисову в предательстве
Допрос украинских военнопленных с "Азовстали" начнётся утром 17 мая
Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции
Владимир Зеленский признал капитуляцию боевиков с "Азовстали"
Военный ДНР Ситх: "азовцы"* не смогли бы незаметно выйти по подземным тоннелям
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников