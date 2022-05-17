Юрист Соловьёв: наёмники и националисты с "Азовстали" боятся российского суда

Юрист и правозащитник Иван Соловьёв рассказал, по каким законам будут судить бойцов, которые укрылись на мариупольском заводе "Азовсталь".

Ранее командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский сообщил, что всё больше бойцов с "Азовстали" сдаются в плен. Так, накануне из тоннелей вышли 10 человек с белыми флагами". По словам самих боевиков, им не хватает еды и воды.

"Если в числе сдавшихся в плен будут выявлены иностранные наемники, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности по части 3 статье 359 УК России. Наёмничество… наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", — сказал Соловьёв в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наёмники не рассматриваются, как военнослужащие одной из сторон конфликта, поэтому они будут нести уголовную ответственность за преступления, которые совершили в отношении военных армии РФ и мирного населения Донбасса.

По словам Соловьёва, данные преступления не имеют сроков давности и наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Он выразил надежду, что в России появится объективный международный суд, который расследует восьмилетний геноцид жителей Донбасса и преступные деяния украинских националистов.