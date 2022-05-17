Старая мина, которую вынесло волнами во время шторма на берег Одессы, принадлежит Украине, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. По словам военного эксперта, об этом говорит внешний вид снаряда.
Как подчеркнул эксперт, подобного рода "дрейфующие" мины крепят на якоря ко дну, чтобы их было невозможно заметить. Вероятно, снаряд установили ненадёжно и во время шторма оторвался.
"Несколько во время шторма оторвались от своих тросов, две были обнаружены военно-морскими силами Турции и одна у берегов Румынии. И вот эта четвёртая. По её форме, по ржавчине, которая на мине сохранилась, видно, что она старая, не наша, а украинская", — пояснил Козин в беседе с URA. RU.
По словам эксперта, российские военные не занимаются минирование Чёрного моря, в этом просто нет необходимости на фоне сверхсовременного вооружения. Тогда как ВСУ использует не только плавучие снаряды, но и сухопутные, минируя линию побережья.
"Минирование было проведено, в частности, на косе, которая отделяет Азовское море от залива Сиваш. Сообщения такие были. Распространяя фейк о мине у Одессы, украинские деятели явно хотели отвлечь внимание мировой общественности от проблемы масштабного минирования акватории Чёрного моря Киевом", — резюмировал Козин.
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