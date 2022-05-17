Прокаев: у Киева ещё есть самолёты на заброшенных аэродромах

Российские войска в ходе спецоперации на Украине первым делом уничтожили военные аэродромы противника. Однако, по словам военного эксперта Андрея Прокаева, на вооружении украинской армии ещё осталось некоторое количество самолётов.

Аналитик отметил, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины киевский режим перебазировал авиацию ВСУ на аэродромы, которые были заброшены несколько десятков лет назад.