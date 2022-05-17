Российские войска в ходе спецоперации на Украине первым делом уничтожили военные аэродромы противника. Однако, по словам военного эксперта Андрея Прокаева, на вооружении украинской армии ещё осталось некоторое количество самолётов.
Аналитик отметил, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины киевский режим перебазировал авиацию ВСУ на аэродромы, которые были заброшены несколько десятков лет назад.
"Их нельзя назвать полноценными аэродромами, но лётное поле остается, а авиакеросин можно подогнать в заправочных машинах. Они перебазировались на эти аэродромы, что позволило избежать уничтожения самолетов", — сообщил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".