Кнутов: ВС РФ приготовили для ВСУ три котла и деморализовали силы противника

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что на данный момент со стороны российской армии можно выделить три котла: Северодонецк-Лисичанск, Славянск-Краматорск и Авдеевка-Марьинка. Он отметил, что северодонецкий котел уже существует, однако там есть дорога, которая не заблокирована. Соответственно, по ней противник может осуществлять снабжение войска. Более того, украинская группировка находится в окружении и прижата к реке Северский Донец. Противнику необходимы переправы, чтобы вырваться, однако российские войска сразу же пресекают попытки прорыва.

"Была даже информация, что около 70 единиц бронетехники ВСУ в этом районе было уничтожено при попытке переправы, эти потери для них ощутимы", - отметил Кнутов в беседе с изданием "Украина.ру".

Ситуация в Авдеевке немного сложнее, поскольку в городе расположен коксохимический комбинат, на территории которого размещены РСЗО и дальнобойная артиллерия. Однако и там продвижение начинает осуществляться.

Кнутов заявил, что российские войска обходят города и укрепрайоны противника, чтобы избежать потерь.