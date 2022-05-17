По мнению политического эксперта Ростислава Ищенко, основной целью Вашингтона на Украине является разрушение юго-востока страны. США намерены уничтожить как можно больше украинцев, чтобы Россия смогла получить только выжженную землю с небольшой численностью населения. Напряжённые отношения с Москвой Вашингтон бы поддерживал с помощью прибалтийских и польско-румынских областей. В это время Россия была бы занята восстановлением жизни на Украине.
"Американцы изначально не планировали для Украины слишком долгого существования. Она должна была "героически погибнуть", нанеся максимально возможный (в основном морально-политический) ущерб России", — отметил Ищенко в издании "Украина.ру".
Именно поэтому украинские боевики обстреливают мирные города Донбасса, используя артиллерию.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".