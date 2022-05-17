Боевики "Азова"* удаляют компромат из своих соцсетей перед сдачей в плен

Пока Киев пытается выставить пленение боевиков "Азова"* очередной победой, сами националисты занимаются удалением свои аккаунтов в соцсетях.

Долгое время украинские националисты хвастались своими "подвигами" на страницах социальных сетей. Большая часть из этой информации может стать поводом для возбуждения уголовного дела в России. После того, как "азовцы"* потеряли всякую надежду на киевский режим и поняли, что придётся сдаваться, чтобы выжить, они начали удалять свои посты за последние восемь лет.

Украинские власти, при помощи западной пропаганды, пытаются представить националистов, которые вышли из катакомб "Азовстали" с белыми флагами, "героями". Официальный киевские каналы вещают об успешной "эвакуации" и обещают, что боевики скоро окажутся дома.

Сами "азовцы"* прекрасно осознают своё ближайшее будущее: их ждёт фильтрация, уголовные дела и тюремные сроки в России. Чтобы усложнить задачу российским следователям, боевики активно подчищают свои следы в интернете. Они забыли, что необходимая доказательная база на каждого уже собрана, и всем украинским националистам придётся отвечать по закону.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.