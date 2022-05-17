Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в альянс НАТО

Во вторник, 17 мая, руководитель МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на членство Стокгольма в военно-политическом блоке НАТО. Об этом рассказали сотрудники представительства страны в организации.

"Утром министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО", — сообщили чиновники.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Хельсинки и Стокгольм решили стать частью альянса из-за давления США. Как подчеркнула дипломат, вступление Финляндии и Швеции в блок развязывает Москве руки.