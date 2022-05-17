Вооружённые силы РФ с помощью высокоточных ракет большой дальности "Калибр" уничтожили партии вооружения и военной техники, которые поступили во Львовскую область Украины из США и Европы.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков пояснил на брифинге, что Киев планировал направить это оборудование в Донбасс.
Кроме того, он подчеркнул: российская армия уничтожила "Калибрами" украинских резервистов на западе страны. По его словам, резервы ВСУ завершали боевое слаживание на территории учебных центров неподалёку от населённых пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники", — сказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что 15 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в "котле" под Северодонецком и Лисичанском.
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