ВС РФ уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области

Вооружённые силы РФ с помощью высокоточных ракет большой дальности "Калибр" уничтожили партии вооружения и военной техники, которые поступили во Львовскую область Украины из США и Европы.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков пояснил на брифинге, что Киев планировал направить это оборудование в Донбасс.

Кроме того, он подчеркнул: российская армия уничтожила "Калибрами" украинских резервистов на западе страны. По его словам, резервы ВСУ завершали боевое слаживание на территории учебных центров неподалёку от населённых пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники", — сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что 15 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в "котле" под Северодонецком и Лисичанском.