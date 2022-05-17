Военный ДНР о причинах сдачи в плен из "Азовстали": не хотят нести наказание

То, что украинские националисты, ранее заблокированные на заводе "Азовсталь", начали сдаваться в плен в массовом порядке, говорит об их понимании того, что в дальнейшем нахождении на осаждённом комбинате нет смысла. Боевики увидели, что просто так выйти на свободу у них не получится, и выбрали из двух зол меньшее. Об этом заявил военнослужащий ДНР в позывным "Фидель".

Военный уточнил, что националисты на "Азовстали" осознали всю бесперспективность своего нахождения на заблокированном заводе. При этом, сдавшись в плен, едва ли они начали думать по-другому, сказал он.

"Все попытки выторговать себе свободу, давя на мировую общественность, не увенчались успехом, и боевики это осознали. Не стоит надеяться на то, что радикалы поменяли свои взгляды", — сказал "Фидель" в беседе с "МК".

Военнослужащий напомнил, что предложение сдаться и тем самым сохранить свою жизнь от российской стороны поступало боевикам неоднократно, но воспользоваться этим предложением они решили только сейчас.

Ещё одна причина, по которой националисты решили сдаться — это желание избежать заслуженного наказания, уверен военный ДНР.