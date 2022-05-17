То, что украинские националисты, ранее заблокированные на заводе "Азовсталь", начали сдаваться в плен в массовом порядке, говорит об их понимании того, что в дальнейшем нахождении на осаждённом комбинате нет смысла. Боевики увидели, что просто так выйти на свободу у них не получится, и выбрали из двух зол меньшее. Об этом заявил военнослужащий ДНР в позывным "Фидель".
Военный уточнил, что националисты на "Азовстали" осознали всю бесперспективность своего нахождения на заблокированном заводе. При этом, сдавшись в плен, едва ли они начали думать по-другому, сказал он.
"Все попытки выторговать себе свободу, давя на мировую общественность, не увенчались успехом, и боевики это осознали. Не стоит надеяться на то, что радикалы поменяли свои взгляды", — сказал "Фидель" в беседе с "МК".
Военнослужащий напомнил, что предложение сдаться и тем самым сохранить свою жизнь от российской стороны поступало боевикам неоднократно, но воспользоваться этим предложением они решили только сейчас.
Ещё одна причина, по которой националисты решили сдаться — это желание избежать заслуженного наказания, уверен военный ДНР.
"Иными словами, мы фактически без суда отпускаем весь этот преступный элемент, принимая условия, что они — не военные преступники, которые должны понести наказание, а обычные военнопленные. Это еще одна причина, по которой нацбатовцы решили вылезти на поверхность", — добавил "Фидель".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".