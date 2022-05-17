Минобороны России опубликовало видео сдачи в плен боевиков "Азова"*

16 мая началась сдача в плен националистов батальона "Азов"* и украинских военных, заблокированных на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Сложили оружие и сдались в плен 265 бандеровцев, в том числе 51 тяжелораненых. Все нуждающиеся в медпомощи направлены для лечения в ЦРБ Новоазовска Донецкой области.

Сегодня, 17 мая, Министерство обороны России опубликовало видео сдачи в плен нацистов "Азова"*. Правда, по мнению многочисленных украинских СМИ и официальной позиции Киева, "это не сдача в плен, а тактический маневр".

На данный момент выход из тоннеля с территории "Азовстали" продолжается. Сперва вышло 16 человек, потом еще 31 боевик, сообщает основатель и командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.