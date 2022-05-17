Боевики ВСУ продолжают удерживать некоторые укрепрайоны на территории Донбасса. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что украинские силовики являются "идеологически обработанными профессионалами", которые прошли обучение у военных НАТО.
После того как российские войска уничтожат украинскую группировку в Донбассе, в рядах Украины произойдёт кадровое изменение. На смену профессиональным бойцам придут резервисты, которые прошли пятидневную подготовку. Следовательно, качество армии противника существенно снизится.
"Таким образом, в Донбассе будет складываться переломная ситуация в течение месяца. Буквально на днях была информация Следственного комитета РФ, что у нас в плену находится четыре тысячи военнослужащих, из которых 200 офицеров. Это говорит о том, что моральные потери у ВСУ уже очень серьёзные", — сказал Кнутов в беседе с изданием "Украина.ру".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".