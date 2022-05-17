Кнутов: переломная ситуация в Донбассе будет складываться в течение месяца

Боевики ВСУ продолжают удерживать некоторые укрепрайоны на территории Донбасса. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что украинские силовики являются "идеологически обработанными профессионалами", которые прошли обучение у военных НАТО.

После того как российские войска уничтожат украинскую группировку в Донбассе, в рядах Украины произойдёт кадровое изменение. На смену профессиональным бойцам придут резервисты, которые прошли пятидневную подготовку. Следовательно, качество армии противника существенно снизится.