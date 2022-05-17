Политолог Сергей Фёдоров рассказал, как может закончиться конфликт Турции и военно-политического блока НАТО, частью которого станут Швеция и Финляндия. По мнению специалиста, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен уступить альянсу.
"Идёт торг между Турцией и НАТО. Я думаю, что Турции будет тяжело одной противостоять США и всему Североатлантическому альянсу. Нажим на президента Эрдогана будет сильный", — подчеркнул эксперт, слова которого передаёт ФАН.
По словам политолога, члены блока беседую с Эрдоганом, чтобы "уломать" его одобрить включение Хельсинки и Стокгольма в альянс НАТО. Фёдоров предположил: организация может выдать президенту некоторых террористов, выгнать их из Швеции.
Ранее журналист CNN Дэвид Андельман прокомментировал негативную реакцию Анкары на стремление Хельсинки и Стокгольма вступить в НАТО. Обозреватель допустил, что из-за позиции Эрдогана Турцию исключат из блока.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".