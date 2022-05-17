Политолог: Эрдоган может одобрить расширение НАТО, если он выдаст террористов

Политолог Сергей Фёдоров рассказал, как может закончиться конфликт Турции и военно-политического блока НАТО, частью которого станут Швеция и Финляндия. По мнению специалиста, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен уступить альянсу.

"Идёт торг между Турцией и НАТО. Я думаю, что Турции будет тяжело одной противостоять США и всему Североатлантическому альянсу. Нажим на президента Эрдогана будет сильный", — подчеркнул эксперт, слова которого передаёт ФАН.

По словам политолога, члены блока беседую с Эрдоганом, чтобы "уломать" его одобрить включение Хельсинки и Стокгольма в альянс НАТО. Фёдоров предположил: организация может выдать президенту некоторых террористов, выгнать их из Швеции.

Ранее журналист CNN Дэвид Андельман прокомментировал негативную реакцию Анкары на стремление Хельсинки и Стокгольма вступить в НАТО. Обозреватель допустил, что из-за позиции Эрдогана Турцию исключат из блока.