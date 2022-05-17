Украинская беженка поблагодарила русских солдат за спасение

Украинская беженка рассказала, как она вместе с мужем два месяца жила под обстрелами, пока их не спасли российские военнослужащие.

Женщина поделилась своей историей с корреспондентом bel.ru. По её словам, село Суповка, где она жила с супругом, находилось, как на передовой.

"В начале мая прилетела бомба и накрыла дом. Мужа сзади накрыло осколками, раздробило лопатку. Я позвала фельдшера, он сделал перевязку, но больше ничего не мог. Кровь не остановить, ему нужен был врач. Машины нет, везти не на чем. В итоге нас вывезли русские солдаты, нашли машину", — сказала она.

В настоящий момент переселенцы находятся в Белгородской области. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Когда приехали в Белгородскую область, нам помогли, дали одежду мне и мужу, он же весь окровавленный был. Спасибо солдатам. Нас спасли русские солдаты", — закончила свой рассказ беженка.

Ранее беженка из Мариуполя рассказала, как боевики из националистического батальона "Азов"* использовали мирных граждан в качестве "живых щитов" и взорвали драмтеатр, где ещё находились люди.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.