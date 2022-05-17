Сладков: "На "Азовстали" находятся трое наших пленных"

Известный журналист и военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал о ситуации со сдачей в плен украинских боевиков в Мариуполе.

С металлургического комбината "Азовстали" вчера, 16 мая, вышло 265 бандеровцев. Сладков в своём репортаже сообщает цифры по заводу.

Пленные "Азова*, никаких комментариев, только статистика, так и заявил военкор.

Свыше 2500 боевиков и солдат противника там было на момент начала сдачи;

Из них "Азова"* 804 человека;

Остальные недобитки из 53 и 54 бригад, 36 бригады морпехов, 12 бригады нацгвардии и т. д.;

Из общего числа 404 раненых, из них 55 тяжелораненых, неходящих;

Свыше 200 трупов в замороженном состоянии лежат в рефрижераторе;

Трое российских пленных (один офицер, двое солдат).

В Новоазовске 55 раненых, остальные будут лечиться в пенитенциарном заведении. Лекарство предоставляет РФ и ДНР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.