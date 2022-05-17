Известный журналист и военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал о ситуации со сдачей в плен украинских боевиков в Мариуполе.
С металлургического комбината "Азовстали" вчера, 16 мая, вышло 265 бандеровцев. Сладков в своём репортаже сообщает цифры по заводу.
Пленные "Азова*, никаких комментариев, только статистика, так и заявил военкор.
В Новоазовске 55 раненых, остальные будут лечиться в пенитенциарном заведении. Лекарство предоставляет РФ и ДНР.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".