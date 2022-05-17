Ударные вертолёты ВКС РФ уничтожают позиции ВСУ у Северодонецка

Операция РФ по освобождению ЛДНР продолжается.

Военные РФ и ЛДНР продолжают специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Военный источник издания "Русская Весна" предоставил видео, на котором видно, как ударные вертолёты ВКС РФ уничтожают позиции ВСУ у Северодонецка.

Операция по демилитаризации и денацификации активно идёт на Донецком участке фронта. Сейчас, по информации "Русской Весны", идёт "серьёзное перемалывание украинских боевиков" и их техники. Работает авиация и артиллерия.