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Автор Юлиана Смирнова

Ударные вертолёты ВКС РФ уничтожают позиции ВСУ у Северодонецка

Силовые структуры

Операция РФ по освобождению ЛДНР продолжается.

Военные РФ и ЛДНР продолжают специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Военный источник издания "Русская Весна" предоставил видео, на котором видно, как ударные вертолёты ВКС РФ уничтожают позиции ВСУ у Северодонецка.

Операция по демилитаризации и денацификации активно идёт на Донецком участке фронта. Сейчас, по информации "Русской Весны", идёт "серьёзное перемалывание украинских боевиков" и их техники. Работает авиация и артиллерия.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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