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Автор Дмитрий Плотников

Из-за сдачи "Азова"* Киев запустил серию информационных атак

Силовые структуры

Из-за сдачи в плен "Азова"* Киев запустил серию информационных атак.

Из-за сдачи "Азова"* Киев запустил серию информационных атак

Задача этих информатак сдержать панические настроения в Вооружённых силах Украины. Наиболее болезненно воспринимаются сравнения ВСУ с армией фельдмаршала Паулюса в Сталинграде в феврале 1943 года.

Самые яркие атаки украинских СМИ:

  • Распространение среди Вооружённых сил Украины тезиса, что все действия нацбатальона "Азов"* плановые. Якобы президент Владимир Зеленский договорился об обмене.
  • Распространение среди жителей донбасских Республик фейков, что для лечения раненых националистов, местных граждан и ополченцев выгоняют из больниц. Помимо этого, нацистам из "Азова"* якобы будут созданы комфортные условия: они будут слушать националистические песни и издеваться над другими больными.
  • Распространение среди российских жителей призывов сократить количество бытового контента, не отвлекать внимание от "украинской повестки" и "преступлений режима".

Параллельно внедряется ложь, что объединённые силы РФ и ЛДНР погубили в Мариуполе больше жителей, чем фашистская Германия. Создаются образы, связанные с "Азовсталью" для вытеснения будущих новостей о пленных боевиках.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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