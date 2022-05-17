Из-за сдачи в плен "Азова"* Киев запустил серию информационных атак.
Задача этих информатак сдержать панические настроения в Вооружённых силах Украины. Наиболее болезненно воспринимаются сравнения ВСУ с армией фельдмаршала Паулюса в Сталинграде в феврале 1943 года.
Самые яркие атаки украинских СМИ:
Параллельно внедряется ложь, что объединённые силы РФ и ЛДНР погубили в Мариуполе больше жителей, чем фашистская Германия. Создаются образы, связанные с "Азовсталью" для вытеснения будущих новостей о пленных боевиках.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".