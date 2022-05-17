Стешин: "Азовцы"* разминируют выход для раненых с "Азовстали"

Националисты из батальона "Азов"* разминируют выход для раненых, которые будут выходить с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. На данный момент введён режим тишины.

Об этом сообщает корреспондент КП Дмитрий Стешин.

Военкор передает из Мариуполя, где достигнута договорённость о вывозе раненых с "Азовстали".

"За моей спиной украинские сапёры, сейчас мы будем разминировать эту дорогу, и по ней они будут выходить с "Азовстали". Там их больше тысячи. Я уже с ними поговорил, спросил: что ж мы так разодрались кроваво? Только один парень из Львова принципиально ответил на "мове", остальные — на русском", — сообщает Стешин.

Он лично присутствовал с группой объединенных войск в момент сдачи бандеровцев в плен и говорит, что ещё неделя — и раненых на "Азовстали" просто не осталось бы.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.