Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что сдача боевиков нацбатальона "Азов"* в плен вызовет эффект домино в Вооружённых силах Украины, которые заперты в "котле" под Северодонецком и Лисичанском.
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки из тоннелей завода "Азовсталь" вышли и сдались в плен 265 бойцов, более 50 из которых оказались ранены. Ранее Москва и Киев объявили режим тишины и открыли гуманитарный коридор, чтобы вывезти с завода раненых боевиков.
"Сдача в плен Мариупольского гарнизона ВСУ — это начало эффекта "домино"!!! Пример, как сохранить жизнь для украинской группировки войск, находящихся в тактическом окружении под Северодонецком и Лисичанском", — сообщил Кива.
По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, более 15 тысяч военных ВСУ попали в "котёл" под Северодонецком и Лисичанском.
Во вторник, 17 мая военный эксперт Алексей Леонков заявил, что правоохранительные органы РФ будут разбираться с каждым из сдавшихся в плен националистов полка "Азов"*. Российские правоохранители определят степень вины каждого из них. Леонков выразил сомнение, что Россия будет обменивать пленных азовцев* на российских военнослужащих.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".