Колонна автобусов в сопровождении БТРов со сдавшимися боевиками с "Азовстали" покидает Мариуполь.
С территории металлургического комбината "Азовсталь" выехало как минимум семь автобусов с пленными "азовцами"* в сопровождении нашей бронетехники.
Укробандеровцы разоружены, обысканы и организованно едут в плен.
Боевики, заблокированные на "Азовстали", сдались в плен без условий, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Напомним, накануне, 16 мая, 256 националистов "Азова"* и военных ВСУ сдались в плен. Часть из них получают медицинскую помощь, остальная часть сейчас в следственных изоляторах Донецкой (ДНР) и Ростовской областях.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".