Колонна с боевиками "Азова"* в сопровождении БТР покидает Мариуполь

Колонна автобусов в сопровождении БТРов со сдавшимися боевиками с "Азовстали" покидает Мариуполь.

С территории металлургического комбината "Азовсталь" выехало как минимум семь автобусов с пленными "азовцами"* в сопровождении нашей бронетехники.

Укробандеровцы разоружены, обысканы и организованно едут в плен.

Боевики, заблокированные на "Азовстали", сдались в плен без условий, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Напомним, накануне, 16 мая, 256 националистов "Азова"* и военных ВСУ сдались в плен. Часть из них получают медицинскую помощь, остальная часть сейчас в следственных изоляторах Донецкой (ДНР) и Ростовской областях.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.