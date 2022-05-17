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Автор Дмитрий Плотников

Колонна с боевиками "Азова"* в сопровождении БТР покидает Мариуполь

Силовые структуры

Колонна автобусов в сопровождении БТРов со сдавшимися боевиками с "Азовстали" покидает Мариуполь.

С территории металлургического комбината "Азовсталь" выехало как минимум семь автобусов с пленными "азовцами"* в сопровождении нашей бронетехники.

Укробандеровцы разоружены, обысканы и организованно едут в плен.

Боевики, заблокированные на "Азовстали", сдались в плен без условий, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Напомним, накануне, 16 мая, 256 националистов "Азова"* и военных ВСУ сдались в плен. Часть из них получают медицинскую помощь, остальная часть сейчас в следственных изоляторах Донецкой (ДНР) и Ростовской областях.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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