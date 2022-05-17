WarGonzo: ВСУ при помощи РСЗО "Град" уничтожили своих штурмовиков под Авдеевкой

Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов сообщил о том, как разворачивается наступательная операция НМ ДНР и российских войск на Авдеевском направлении СВО. Командир роты 61-й бригады Северного флота с позывным "Терек" в интервью военкору рассказал о боях в лесных массивах.

По его словам, российские войска заняли рубежи на одном из участков леса, после чего украинские вооружённые формирования попытались их оттеснить. Однако при попытке прорыва российских позиций украинские артиллеристы нанесли огневое поражение при помощи РСЗО по своим же штурмовикам, после чего военные ВСУ начали отступление.

Бой продолжался всю ночь, но противник, понеся большие потери вследствие обстрелов ВС РФ из стрелкового оружия и гранотомётов, отступил.