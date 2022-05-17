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Автор Элиза Ибрагимова

WarGonzo: ВСУ при помощи РСЗО "Град" уничтожили своих штурмовиков под Авдеевкой

Силовые структуры

Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов сообщил о том, как разворачивается наступательная операция НМ ДНР и российских войск на Авдеевском направлении СВО. Командир роты 61-й бригады Северного флота с позывным "Терек" в интервью военкору рассказал о боях в лесных массивах.

WarGonzo: ВСУ при помощи РСЗО "Град" уничтожили своих штурмовиков под Авдеевкой

По его словам, российские войска заняли рубежи на одном из участков леса, после чего украинские вооружённые формирования попытались их оттеснить. Однако при попытке прорыва российских позиций украинские артиллеристы нанесли огневое поражение при помощи РСЗО по своим же штурмовикам, после чего военные ВСУ начали отступление.

Бой продолжался всю ночь, но противник, понеся большие потери вследствие обстрелов ВС РФ из стрелкового оружия и гранотомётов, отступил.

"Мы потихоньку продолжаем наступать", - сообщил "Терек".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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