Сдавшихся с мариупольского меткомбината "Азовсталь" боевиков "Азова"* в Ростове-на-Дону привезли в весьма знаковое место в СИЗО № 1 на улице Горького.
Здание построено еще в 1768 году в виде буквы Е — в честь императрицы Екатерины Великой.
Тут сперва сидел красный командир Борис Думенко. А потом сюда сажали маргинальных личностей: командующего 51 армейским корпусом вермахта генерала Вальтера фон Зейдлица-Курцбаха, террористов и бандитов.
Во время немецкой оккупации 1942-43 гг. гитлеровцы здесь держали арестованных подпольщиков и подозреваемых в нелояльности фашистскому режиму. Все были позже расстреляны во внутреннем дворе тюрьмы в феврале 1943 года перед уходом из города.
По иронии судьбы, шевроны некоторых сдавшихся "азовцев"* повторяют нашивки нацистов тех далёких лет. Расстреливать их, скорее всего не будут, а питание организуют не хуже, чем на "Азовстали".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".