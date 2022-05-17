Виктор Литовкин: оружие НАТО приходит на Украину не только через Львов

В ходе российской СВО всё чаще в последнее время говорится о прекращении накачки Украины западным вооружением. ВС РФ уничтожают железнодорожные пути, по которым идут поставки военной техники. Однако смотреть необходимо не только в сторону Львовской области, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он напоминает, что доставлять вооружение для ВСУ НАТО может через Румынию и Молдавию. В Закарпатье стоит обратить внимание на железнодорожную станцию Чоп, где "переобувают" составы на российскую колею с европейской. Удар по этому стратегически важному объекту может значительно сократить поставки западного вооружения Украине, полагает Литовкин.

Обозреватель сообщает, что вариантов прерывания поставок натовского оружия несколько и командование ВС РФ выберет наиболее эффективный.