В ходе российской СВО всё чаще в последнее время говорится о прекращении накачки Украины западным вооружением. ВС РФ уничтожают железнодорожные пути, по которым идут поставки военной техники. Однако смотреть необходимо не только в сторону Львовской области, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.
Он напоминает, что доставлять вооружение для ВСУ НАТО может через Румынию и Молдавию. В Закарпатье стоит обратить внимание на железнодорожную станцию Чоп, где "переобувают" составы на российскую колею с европейской. Удар по этому стратегически важному объекту может значительно сократить поставки западного вооружения Украине, полагает Литовкин.
Обозреватель сообщает, что вариантов прерывания поставок натовского оружия несколько и командование ВС РФ выберет наиболее эффективный.
"Видимо, у Минобороны есть свои представления на этот счёт. Например, они подождали, когда на грузовой станции во Львове скопилось большое количество бронетехники, и шлёпнули туда ракетой, уничтожив и станцию, и технику", — цитирует Литовкина портал "Украина.ру".
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