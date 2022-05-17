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Автор Инна Винникова

Танковый ас группировки "О" ВС РФ уничтожил 3 танка ВСУ, получив 3 попадания

Силовые структуры

Военкоры "Русской весны" продолжают информировать о продвижении группировки "Отважных" в Донбассе. Российская армия совместно с подразделениями Народной Милиции ЛДНР методично освобождают территории от украинских военных формирований.

Так, военный источник предоставил видео, на котором видно, что в ходе боёв в Северодонецке танк комбата "Отважных" получил повреждения. Три попадания не помешали ему закончить бой, уничтожив 3 танка противника — вырваться из кольца им не удалось.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
донбасс
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