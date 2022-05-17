Ночью толпы боевиков "Азова"* лезут буквально из всех щелей "Азовстали"

Прямо сейчас, в полночь, 18 мая, толпы националистов из "Азова"* и боевиков ВСУ лезут буквально со всех щелей металлургического комбината "Азовсталь".

Ночь не остановила сдачу в плен, бандеровцы сдаются толпами без всякой остановки. В небо постоянно взлетают осветительные ракеты, что хоть как-то облегчить "выползание подземных нацистов".

"На месте собраны большие силы войск ДНР и России, спецгруппы ВВ МВД ДНР принимают пленных", — сообщают корреспонденты "РусВесны" с места событий.

Это однозначно конец "подземной тысячи", говорят они. Очередная зрада и конец укролегенды о непобедимых "борцунах" Мариуполя.

Полный разгром группировки националистов объединёнными войсками, состоявшей из пары десятков тысяч самых отъявленных головорезов. А сегодня из них остались несколько тысяч.

Исхудавшие, оборванные, голодные, многие из них представляют собой жалкое зрелище, пишут военкоры.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.