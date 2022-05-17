Прямо сейчас, в полночь, 18 мая, толпы националистов из "Азова"* и боевиков ВСУ лезут буквально со всех щелей металлургического комбината "Азовсталь".
Ночь не остановила сдачу в плен, бандеровцы сдаются толпами без всякой остановки. В небо постоянно взлетают осветительные ракеты, что хоть как-то облегчить "выползание подземных нацистов".
"На месте собраны большие силы войск ДНР и России, спецгруппы ВВ МВД ДНР принимают пленных", — сообщают корреспонденты "РусВесны" с места событий.
Это однозначно конец "подземной тысячи", говорят они. Очередная зрада и конец укролегенды о непобедимых "борцунах" Мариуполя.
Полный разгром группировки националистов объединёнными войсками, состоявшей из пары десятков тысяч самых отъявленных головорезов. А сегодня из них остались несколько тысяч.
Исхудавшие, оборванные, голодные, многие из них представляют собой жалкое зрелище, пишут военкоры.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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