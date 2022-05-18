США будут следить за армией РФ на Украине и искать "факты военных преступлений"

Государственный департамент США заявил о запуске программы "Обсерватория конфликтов", в рамках которой американские специалисты будут отслеживать ситуацию на Украине в контексте сбора данных по "военным преступлениям" российской стороны.

Как подчеркнули в ведомстве, речь идёт о получении информации о "злодеяниях" российских военных из открытых источников, документирование и обнародование данных.

"Обсерватория конфликтов будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую через социальные сети, в соответствии с международными правовыми стандартами, для использования в текущих и будущих механизмах подотчётности", — цитирует заявление Госдепа CNN.

Как специалисты намерены проверять, к примеру, посты в соцсетях, в ведомстве не уточнили. Однако подчеркнули, что программа поможет сохранить "все доказательства преступлений" для юридической оценки в будущем.