РИА Новости: армия РФ применила на Украине БМПТ "Терминатор"

Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщили источники.

По их словам, машины поражают позиции украинских боевиков, укрепления и технику.

"Российские Вооружённые силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчётов противотанковых ракетных комплексов", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.

Ранее БМПТ применялись в Сирии, однако, как заверил источник, их участие в спецоперации на Украине тоже необходимо. Благодаря использованию машин, ВС РФ сможет сформировать тактику применения "Терминаторов" и определить их место в бронетанковых группах.