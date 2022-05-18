Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщили источники.
По их словам, машины поражают позиции украинских боевиков, укрепления и технику.
"Российские Вооружённые силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчётов противотанковых ракетных комплексов", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.
Ранее БМПТ применялись в Сирии, однако, как заверил источник, их участие в спецоперации на Украине тоже необходимо. Благодаря использованию машин, ВС РФ сможет сформировать тактику применения "Терминаторов" и определить их место в бронетанковых группах.
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