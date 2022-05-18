Зеленский: "Эвакуация продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики"

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении сказал, что "эвакуация" с металлургического комбината "Азовсталь" проходит под наблюдением украинских военнослужащих.

"Эвакуационная миссия с "Азовстали" продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики", — в частности, сказал лидер Незалежной.

Точное количество сдавшихся в плен членов националистического батальона "Азов"* и боевиков ВСУ и нацгвардии 17 мая и ночью 18 мая будет известно позднее. Также Минобороны РФ обещает сообщить, куда будут размещать такое количество людей.

Сейчас сдача в плен продолжается.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.