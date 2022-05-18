Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении сказал, что "эвакуация" с металлургического комбината "Азовсталь" проходит под наблюдением украинских военнослужащих.
"Эвакуационная миссия с "Азовстали" продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики", — в частности, сказал лидер Незалежной.
Точное количество сдавшихся в плен членов националистического батальона "Азов"* и боевиков ВСУ и нацгвардии 17 мая и ночью 18 мая будет известно позднее. Также Минобороны РФ обещает сообщить, куда будут размещать такое количество людей.
Сейчас сдача в плен продолжается.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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