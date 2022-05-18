FAZ: армия России полностью контролирует Мариуполь и сухопутный маршрут в Крым

Украинские власти и западная пресса довольно часто выдают события на Украине в искажённом виде. Политолог Николас Буссе раскритиковал позицию Евросоюза по поводу выделения средств на дальнейшее восстановление Украины. По его мнению, никто не знает, сколько ещё будет длиться военная спецоперация по защите Донбасса.

"Часто говорят, что Путин терпит поражения. Однако российские войска уже полностью контролируют крупный город Мариуполь и сухопутный маршрут в Крым. В этой связи вообще непонятно, какие части страны останутся под контролем Киева, а какие нет", — отмечает эксперт в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Буссе полагает, что в решении Еврокомиссии присутствует личный интерес чиновников. Экономическая политика Евросоюза подталкивает европейские страны взять все долги на себя.