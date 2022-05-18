Российская армия уничтожила объекты военной инфраструкты противника сразу в двух населённых пунктах. Воздушно-космические силы нанесли серию ударов по оборонным объектам Украины, которые были расположены в Николаеве и Днепропетровске.
Местные жители вынуждены скрывать детали ударов, поскольку киевское руководство запретило на съёмку и демонстрацию последствий атак с российской стороны. Однако украинцы всё равно опубликовали кадры с мест ударов, закрыв все детали, которые могут дать привязку к местности, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
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