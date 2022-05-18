Прозоров заявил, что Зеленский намерен устроить террор в Херсонской области

По словам бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, глава киевского режима Владимир Зеленский намерен ликвидировать всех руководителей освобождённых городов на территории Незалежной.

Ранее украинский политик Илья Кива также заявил, что Зеленский отдал приказ о ликвидации всех руководителей и их заместителей в Запорожской и Херсонской областях. Прозоров отметил, что Киев уже поставил соответствующие задачи на выполнение данного плана.