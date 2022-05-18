EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Послы Швеции и Финляндии передали в НАТО заявки на вступление в военный блок
Героический бой под Слатино: 11 военнослужащих РФ удержали 300 националистов
Баранец: Доблестный "Азов"* на беседах с контрразведкой сидит с мокрыми штанами
Прозоров заявил, что Зеленский намерен устроить террор в Херсонской области
Илон Маск о Байдене: президент США - пустой костюм, он ничего не решает
Жительница Рубежного: "Украинские военные убили мою дочь и троих соседей"
ВОЗ: лежащему в руинах Мариуполю грозит эпидемия холеры
Автор Мария Карева

Прозоров заявил, что Зеленский намерен устроить террор в Херсонской области

Силовые структуры

По словам бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, глава киевского режима Владимир Зеленский намерен ликвидировать всех руководителей освобождённых городов на территории Незалежной.

Ранее украинский политик Илья Кива также заявил, что Зеленский отдал приказ о ликвидации всех руководителей и их заместителей в Запорожской и Херсонской областях. Прозоров отметил, что Киев уже поставил соответствующие задачи на выполнение данного плана.

"Силы специальных операций получили такую же задачу. Террор всегда вызывает, с одной стороны, страх, а с другой стороны, он вызывает ответную реакцию, он вызывает антитеррор", — сказал эксперт в интервью "Украина.ру".

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
владимир зеленский херсонская область
Популярное
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"

Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.

Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Анжела Якубовская "Человек в закрытой комнате": спектакль о любви и прощении, о вере и надежде Анжела Якубовская Любовь Степушова Латинская Америка не даст США разрушить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Засекреченное дело: банда-прототип "Чёрной кошки" состояла из ударников труда Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Мир. Новости мира
Кива: сдавшиеся в плен "азовцы"* боятся преследования спецслужб Украины
Кнутов: ВС РФ приготовили для ВСУ три котла и деморализовали силы противника
Силовые структуры
Кнутов: ВС РФ приготовили для ВСУ три котла и деморализовали силы противника
Последние материалы
Клишас: бойцов "Азова"* нужно судить в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь
ЕС призвал страны не лезть в долги из-за Украины: ложатся бременем на бюджет
Сивков: гиперзвуковое оружие США не соответствует двум условиям
Послы Швеции и Финляндии передали в НАТО заявки на вступление в военный блок
Героический бой под Слатино: 11 военнослужащих РФ удержали 300 националистов
Баранец: Доблестный "Азов"* на беседах с контрразведкой сидит с мокрыми штанами
Прозоров заявил, что Зеленский намерен устроить террор в Херсонской области
Илон Маск о Байдене: президент США - пустой костюм, он ничего не решает
Жительница Рубежного: "Украинские военные убили мою дочь и троих соседей"
ВОЗ: лежащему в руинах Мариуполю грозит эпидемия холеры
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников