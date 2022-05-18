По словам бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, глава киевского режима Владимир Зеленский намерен ликвидировать всех руководителей освобождённых городов на территории Незалежной.
Ранее украинский политик Илья Кива также заявил, что Зеленский отдал приказ о ликвидации всех руководителей и их заместителей в Запорожской и Херсонской областях. Прозоров отметил, что Киев уже поставил соответствующие задачи на выполнение данного плана.
"Силы специальных операций получили такую же задачу. Террор всегда вызывает, с одной стороны, страх, а с другой стороны, он вызывает ответную реакцию, он вызывает антитеррор", — сказал эксперт в интервью "Украина.ру".
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