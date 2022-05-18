Героический бой под Слатино: 11 военнослужащих РФ удержали 300 националистов

В воскресенье, 15 мая, более 300 боевиков ВСУ и нацбатов пытались атаковать посёлок Слатино. Оборону смогли удержать всего 11 военнослужащих группировки "Z".

О героическом бое в Харьковской области рассказал Telegram-канал "Сварщики". Невероятный натиск украинских солдат, националистов из батальона "Кракен" и иностранных наемников, которых поддерживали три танка и артиллерия, сдержали 11 военнослужащих российского пехотного подразделения.

Несмотря на кратное превосходство противника, два офицера и девять обычных русских солдат не стали уклоняться от неравного боя. Украинские боевики пытались окружать подразделение, множество раз пытались атаковать с различных направлений, но взять опорный пункт не смогли.

Источник сообщает, что от бессилия националисты применили даже советскую РСЗО "Ураган", буквально засыпав позиции бойцов ВС РФ кассетными боеприпасами.

Российским военнослужащим удалось удержать позицию в течение суток, пока не пришло подкрепление. Под командованием офицеров Попова М. С. и Тютенкова К. О. солдаты смогли выстоять. Подразделение дождалось помощи, остановило продвижение врага и нанесло неприемлемый урон противнику.