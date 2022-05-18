В воскресенье, 15 мая, более 300 боевиков ВСУ и нацбатов пытались атаковать посёлок Слатино. Оборону смогли удержать всего 11 военнослужащих группировки "Z".
О героическом бое в Харьковской области рассказал Telegram-канал "Сварщики". Невероятный натиск украинских солдат, националистов из батальона "Кракен" и иностранных наемников, которых поддерживали три танка и артиллерия, сдержали 11 военнослужащих российского пехотного подразделения.
Несмотря на кратное превосходство противника, два офицера и девять обычных русских солдат не стали уклоняться от неравного боя. Украинские боевики пытались окружать подразделение, множество раз пытались атаковать с различных направлений, но взять опорный пункт не смогли.
Источник сообщает, что от бессилия националисты применили даже советскую РСЗО "Ураган", буквально засыпав позиции бойцов ВС РФ кассетными боеприпасами.
Российским военнослужащим удалось удержать позицию в течение суток, пока не пришло подкрепление. Под командованием офицеров Попова М. С. и Тютенкова К. О. солдаты смогли выстоять. Подразделение дождалось помощи, остановило продвижение врага и нанесло неприемлемый урон противнику.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.