Штаб терО ДНР: "В плен сдались 962 украинских боевика"

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 962 военнослужащий украинской армии.

"В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика", — говорится в сообщении.

Ранее командир батальона "Восток" ВВ МВД ДНР Александр Ходаковский отметил, что процедура сдачи в плен продолжалась и с наступлением темноты, до 22:00, а через его участок вышли порядка 600 боевиков.