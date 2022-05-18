В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 962 военнослужащий украинской армии.
"В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика", — говорится в сообщении.
Ранее командир батальона "Восток" ВВ МВД ДНР Александр Ходаковский отметил, что процедура сдачи в плен продолжалась и с наступлением темноты, до 22:00, а через его участок вышли порядка 600 боевиков.
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