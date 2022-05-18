Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине

Воздушно-космические силы России уничтожили 31 район скопления живой силы и техники противника, в том числе расположения подразделений иностранных наёмников из Европы.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил на брифинге, что российские военные применили высокоточные ракеты с воздуха.

"Поражён 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наёмников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке", — сказал он.

Кроме того, Конашенков подчеркнул: за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поразили два пункта управления ВСУ. Один из них работал как штаб территориальной обороны около населённого пункта Соледар в Донецкой народной республике.

В Минобороны добавили, что на военном аэродроме возле Днепропетровска армия РФ уничтожила два украинских самолёта Су-24, а в районе Николаева — дивизион зенитных комплексов С-300.