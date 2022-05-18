ISW: войска России взяли в клещи Северодонецк и ведут зачистку в пригородах

Северодонецк играет важную стратегическую роль в военной спецоперации. На данный момент это один из последних крупных городов, который находится под контролем ВСУ. Военный эксперт Майкл Кофман отметил, что Северодонецк, Краматорск и Славянск являются опорной базой украинской армии. По его мнению, если ВС РФ возьмут перечисленные города под контроль, то это можно будет назвать победой России над киевским режимом.

Кофман отметил, что ВСУ пытаются удержать укрепленную линию до города Лиман, однако союзные войска продолжают продвижение.

"Захват этого района позволит продолжить более масштабное наступление на Славянск с востока, при этом с северо-запада войска будут наступать со стороны Изюма", - заявил эксперт в Washington Post.

Российские войска добились значительного прогресса в Луганске. По словам руководителя российской группы в Институте изучения войны Мейсона Кларка, почти 90% региона находится под контролем России. Аналитик отметил, что взятие Славянска позволит отрезать ВСУ от линий снабжения в Северодонецке.

Кофман назвал битву за Донбасс «артиллерийской», подчеркнув, что у России есть преимущество в дальности и точности вооружения.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтверждают, что союзные войска провели перегруппировку в районе Изюма, а также взяли под контроль населённый пункт Долгенькое. ВС РФ продолжают зачистку населённых пунктов к северу от Северодонецка — это Воеводовка, Пильчатино, Горское, Тошкива и многие другие. Эксперты считают, что войска будут расширять плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Бахмута.