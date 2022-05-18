В Мариуполе блокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического полка "Азов"* и ВСУ продолжают сдаваться в плен.
Министерство обороны России показало новые кадры выхода украинских военных с металлургического комбината.
Боевики выходят в татуировках, на костылях и с баулами US Army.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки сдались в плен 694 военнослужащих, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 бандеровцев, в том числе 80 раненых, из которых 51 человек помещён в больницу Новоазовска в Донецкой области.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.