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Автор Юлия Миленина

Кадыров: Россия на 100 процентов выполняет задачи по освобождению Украины

Силовые структуры

Специальная военная операция РФ по демилитаризации Украины идёт спокойно и в соответствии с утверждённым планом. Об этом заявил руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров: Россия на 100 процентов выполняет задачи по освобождению Украины

Выступая на просительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" он отметил, что военные на Украине выполняют все задачи, которые поставил перед ними президент России Владимир Путин.

"Ситуация спокойная, идём по плану. Мы выполняем задачи на 100 процентов. В начале спецоперации были ошибки, но теперь мы на 100 процентов идём по плану, освободим Украину от этих шайтанов", — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил о том, что армия РФ зачистила от украинских националистов завод "Заря", расположенный в городе Рубежное Луганской народной республики. Он подчеркнул: российские военные предприняли стремительное наступление и быстро прорвали оборону предприятия.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров владимир путин
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