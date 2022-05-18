По словам военного эксперта Алексея Суконкина, российские танки Т-90М вызвали удивление у украинской армии. Солдат ВСУ поразила крепость их брони.
Суконкин отметил, что Т-90М отлично показали себя в боевых условиях во время спецоперации на Украине, прекрасно выдерживая удары современных западных противотанковых вооружений.
Эксперт подчеркнул, что никто не ожидал от брони российских боевых машин подобной прочности.
"В Т-90М броня еще более сильная и непробиваемая, которая выдерживает удары от NLAW и Javelin намного лучше, чем ожидалось", — сказал Суконкин в беседе с "Политэкспертом".
Ранее сообщалось о поставке на вооружение российской армии современных отечественных танков Т-90М "Прорыв", собранных на Уралвагонзаводе. Производители подчёркивают, что на данный момент эта модель является самой совершенной в своём роде и наиболее приспособленными к ведению боя в современных условиях.
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