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Автор Светлана Нерадовская

Эксперт Суконкин: российские танки Т-90М поразили украинских военных

Силовые структуры

По словам военного эксперта Алексея Суконкина, российские танки Т-90М вызвали удивление у украинской армии. Солдат ВСУ поразила крепость их брони.

Эксперт Суконкин: российские танки Т-90М поразили украинских военных

Суконкин отметил, что Т-90М отлично показали себя в боевых условиях во время спецоперации на Украине, прекрасно выдерживая удары современных западных противотанковых вооружений.

Эксперт подчеркнул, что никто не ожидал от брони российских боевых машин подобной прочности.

"В Т-90М броня еще более сильная и непробиваемая, которая выдерживает удары от NLAW и Javelin намного лучше, чем ожидалось", — сказал Суконкин в беседе с "Политэкспертом".

Ранее сообщалось о поставке на вооружение российской армии современных отечественных танков Т-90М "Прорыв", собранных на Уралвагонзаводе. Производители подчёркивают, что на данный момент эта модель является самой совершенной в своём роде и наиболее приспособленными к ведению боя в современных условиях.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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