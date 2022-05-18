Линин: украинская армия не сможет пойти в контрнаступление до конца лета

Советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов пообещал, что ВСУ до конца лета "отвоюют" Донецк и Луганск. По мнению военного эксперта Евгения Линина, это всего лишь план Киева, который невозможно воплотить в реальность.

Во-первых, у украинской армии серьёзный дефицит топлива. Во-вторых, украинские силовики израсходовали практически все снаряды, которые хранились на складах ещё со времён Советского Союза. Также на исходе ракеты для реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". В-третьих, самые боеспособные подразделения Украины понесли колоссальные потери.