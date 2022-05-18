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Автор Мария Карева

Линин: украинская армия не сможет пойти в контрнаступление до конца лета

Силовые структуры

Советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов пообещал, что ВСУ до конца лета "отвоюют" Донецк и Луганск. По мнению военного эксперта Евгения Линина, это всего лишь план Киева, который невозможно воплотить в реальность.

Во-первых, у украинской армии серьёзный дефицит топлива. Во-вторых, украинские силовики израсходовали практически все снаряды, которые хранились на складах ещё со времён Советского Союза. Также на исходе ракеты для реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". В-третьих, самые боеспособные подразделения Украины понесли колоссальные потери.

"Таким образом, у Украины нет реально никаких ресурсов для того, чтобы контратаковать. Более того, у них нет ресурсов, чтобы удержать те позиции, на которых они сейчас находятся", — заявил Линин в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу донецк луганск
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