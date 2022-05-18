По мнению бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва, к украинским боевикам, которые решили сложить оружие, не нужно быть жестокими. В этом случае, считает он, украинцы сами будут хотеть сдаваться русским.
Политик считает, что в вопросе отношения к военнопленным ни в коем случае не надо быть похожими на украинцев.
"В соцсетях требуют расстрелять, убить. Я считаю это неправильным, плен должен стать модным. ВСУшники должны хотеть попасть в плен к российским военным, и не надо уподобляться украинцам и издеваться над пленными", — сказал Царёв.
Также бывший депутат полагает, что не стоит идти на поводу у сдавшихся боевиков. Процесс их капитуляции обязательно нужно снимать на видео и делать достоянием общественности, чтобы потом националистов не пытались героизировать, переписывая эту историю на нужный кому-то лад.
"Главное, чтобы мы не пошли на требование боевиков и снимали их сдачу, они не хотят чтобы видели этот позор, и поэтому его важно показывать, чтоб боевиков никто не героизировал", — отметил Царёв.
А уже после окончательной победы над сдавшимися националистами можно будет провести "трибунал справедливости", добавил политик.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.