ЛНР: США поставляет Украине бракованное вооружение

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что США поставляют Украине бракованную военную технику.

По словам Марочко, отступающие украинские войска бросили много американской военной техники. Бойцы Луганской Народной Республики проверили иностранное вооружение и выяснили, что оно просроченное и бракованное.

"Те же самые гранатометы работают с перебоями", — сказал подполковник в эфире Первого канала.

Он отметил, что армия ЛНР взяла на вооружение боеспособную западную технику, которую Европа и США поставляли Украине. Он добавил, что теперь против украинских солдат будет использовано их же оружие.

Во вторник, 17 мая Вооружённые силы РФ использовали высокоточные ракеты большой дальности "Калибр" для уничтожения партии вооружения и военной техники, которые поступили во Львовскую область из США и Европы.